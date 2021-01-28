定期维护
我们将于2017年7月15日星期六美国东部时间晚上8:00至2017年7月16日星期日美国东部时间晚上8:00进行系统维护。
在此期间，我们的网站将不可用。
客户服务关闭
我们的客户服务部将于7月3日星期一和7月4日星期二休息。我们将于7月5日星期三恢复正常营业时间。
应收账款业务办公室关闭
为庆祝即将到来的假期，我们的应收账款业务办公室将于2017年4月17日（星期一）关闭，并于2017年4月18日（星期二）重新营业。
如果您需要与账单无关的帮助，我们的客户服务团队将在4月17日可用，可以致电800.522.4762。
电话停机
由于本地电话网络中断，我们的电话服务暂时中断。我们对给您带来的不便表示歉意，并将尽快恢复服务。请随时给我们发电子邮件[email protected]，我们会尽快回应您的要求。
停电
由于本地停电，我们遇到了一些技术难题，因此计费呼叫中心可能会出现轻微延迟。
据估计，电力将在下午2:00前恢复。
谢谢你的耐心。
假日运送时间表
热那亚商业/支持办公室将于12月23日星期三美国东部时间下午5点关门。感恩节（12月24日）和下一个星期五（12月25日）休息。我们将于星期一（12月28日）恢复正常营业时间。
套件装运/接收说明
- 如果您有紫色或橙色的联邦快递隔夜计费邮票，请在2016年12月22日（星期二）前发货。
- 如果您有灰色联邦快递2天账单邮票，请在2016年12月21日(星期一)之前发货。
假日运送时间表
热那亚商务/支持办公室将于美国东部时间11月23日星期三下午5点关闭。感恩节(11月24日)和接下来的周五(11月25日)休息。我们将于周一(11月28日)恢复正常营业时间。
套件装运/接收说明
- 如果您有紫色或橙色的联邦快递隔夜计费邮票，请在2016年11月22日（星期二）前发货。
- 如果您有灰色联邦快递2天账单邮票，请在2016年11月21日(周一)之前发货。
假期安排
客户服务部门
- 截止时间为美国东部时间12月23日星期五下午4点
- 全日关闭12月26日
- 在美国东部时间12月30日星期五下午4点结束
- 全日关闭1月2日
实验室和计费办公室
12月25日装船指示
- 如果你有紫色的或橙色联邦快递隔夜计费邮票，请在2016年12月22日星期四之前寄出您的套件
- 如果你有灰色的联邦快递2天可计费邮票，请在2016年12月21日星期三之前发货
1月2日交割的装运说明
- 如果你有紫色的或橙色联邦快递隔夜邮票，请在2016年12月29日(星期四)前寄出你的工具包
- 如果你有灰色的请在2016年12月28日(星期三)前寄出您的包裹
我们祝你幸福快乐健康的假期!