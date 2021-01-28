我们的目标是为客户提供及时、准确、可靠的检测结果和支持服务。

总部设在阿什维尔和亚特兰大，我们为所有50个州和世界各地提供检测服务。我们得到了管理实验室的联邦机构CLIA的许可，也得到了除CLIA外还需要个人许可证的州的许可。