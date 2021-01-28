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高级临床实验室解决方案

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Genowww新利va Diagnostics团队承诺将成为最好的医疗服务提供商全面创新的临床实验室服务，以预防，糖尿病的诊断、治疗复杂的慢性疾病。

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简单的帐户设置。有执照的医疗保健从业人员可以在这里开始开设免费帐户的过程。

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一个全面的菜单，我们的诊断测试，包括测试说明，标本要求和试剂盒说明。

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Genova Diagnostics总部位于北卡罗来纳州阿什维尔，是www新利一家全球临床实验室，开创了一种系统方法，支持医疗保健提供商的个性化治疗和慢性疾病预防。


我们提供广泛的诊断评估！

我们的目标是为客户提供及时、准确、可靠的检测结果和支持服务。

总部设在阿什维尔和亚特兰大，我们为所有50个州和世界各地提供检测服务。我们得到了管理实验室的联邦机构CLIA的许可，也得到了除CLIA外还需要个人许可证的州的许可。

如果您对我们的许可证或质量保证做法有其他问题，请与我们联系。

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测试服务概述

本指南将重点介绍一些我们最常用的诊断概要。这些简介涵盖了许多领域，包括:

实验室检测服务目录
  • 胃肠道/免疫学
  • 营养
  • 新利18体育客户端官方下载
  • 基因组学
  • 环境的

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胃肠道与免疫学

胃肠道/免疫学产品线包括胃肠道和胃肠道免疫学检测。这包括胃肠道的影响®配置文件，以及CDSA 2.0以及Genova Diagnostics的所有其他品牌GI/免疫概况。www新利

营养产品线包括NutrEval®离子CardioION个人资料，以及所有其他营养资料。营养系列包括旨在识别和针对营养失衡的概况，提供个性化的患者建议。

内分泌学新利18体育客户端官方下载产品线包括各种综合测试，旨在评估和监测激素水平。

环境产品系列中的资料有助于确定环境中普遍存在的有毒化学物质的常见类别，以及在每个类别中最经常发现有问题的个别化合物的测量。

的Genovations®产品线提供基因组测试，以评估常见的遗传变异，即单核苷酸多态性(SNPs)。特定snp的存在可能表明健康脆弱性的倾向。SNPS可能在多个功能领域进行评估，包括心血管、解毒、甲基化、免疫调节和雌激素代谢。

如何订购测试

只有所在州有执照的医疗保健提供者才能下令进行实验室检测。

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